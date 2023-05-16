Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    охрана - крайние, а верхушка Бастрыкину не по зубамСК возбудил дело ...
  • Скиф Туран
    Чокнуться, самому Бастрыкину нужно было приехать на стройку с ОМОНОМ, чтобы подписать постановление о возбуждении дел...СК возбудил дело ...
  • Сергей Oблезов
    Журналюги, хуже мондавошек! Из любой ситуации пытаются вытянуть скандал. Ну ,что по вашему человек не имеет права чут...Лукашенко пропуст...

В Алтайском крае увеличится число пятизвездочных отелей

В Алтайском крае увеличится число пятизвездочных отелей

В последнее время в Алтайском крае фиксируется высокий спрос на отели премиум-класса Как минимум на один пятизвездочный отель, номера в которых пользуются большим спросом у туристов из европейской части России, в Алтайском крае станет больше.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх