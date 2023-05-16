В Алтайском крае увеличится число пятизвездочных отелей

В последнее время в Алтайском крае фиксируется высокий спрос на отели премиум-класса Как минимум на один пятизвездочный отель, номера в которых пользуются большим спросом у туристов из европейской части России, в Алтайском крае станет больше.
В последнее время в Алтайском крае фиксируется высокий спрос на отели премиум-класса Как минимум на один пятизвездочный отель, номера в которых пользуются большим спросом у туристов из европейской части России, в Алтайском крае станет больше.
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