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Девин Букер: «Наблюдал за Скутом Хендерсоном еще в G-лиге. Он будет очень хорош»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер видит большой потенциал в 3-м номере драфта-2023 Скуте Хендерсоне из «Портленда».

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