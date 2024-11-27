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СБУ насильственно эвакуировали граждан с детьми из Селидово

СБУ насильственно эвакуировали граждан с детьми из Селидово

СБУшники искали в Селидово семьи с детьми и насильственно заставляли эвакуироваться на Украину.Житель Селидово рассказал РИА Новости, что в городе активно работала СБУ – она выявляла граждан с детьми и насильственно их отправляла на территорию Украины, не позволяя эвакуироваться новые и другие регионы России.

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