СБУ насильственно эвакуировали граждан с детьми из Селидово

СБУшники искали в Селидово семьи с детьми и насильственно заставляли эвакуироваться на Украину.Житель Селидово рассказал РИА Новости, что в городе активно работала СБУ – она выявляла граждан с детьми и насильственно их отправляла на территорию Украины, не позволяя эвакуироваться новые и другие регионы России.