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Бедард набрал 7 очков в матче МЧМ, повторив рекорд молодежной сборной Канады

Форвард Коннор Бедард набрал 7 (3+4) очков в матче МЧМ-2023 с Германией (11:2). 17-летний игрок повторил рекорд молодежной сборной Канады.

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