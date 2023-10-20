В Азербайджане задержан 18-летний главарь нацбанды, орудовавшей в Санкт-Петербурге

Зоя Копань

А мне помнится что в этих бывших республиках в 90-е выгоняли русских издевались, убивали, насиловали по кругу приезжие из аулов в их столицу, решив что они стали хуже жить из за русских, и русские настоящие специалисты(не сегодняшние их специалисты что заполонили мою страну), убегали из своих квартир, с чемоданами и побросав годами нажитое, лишь бы остаться живыми! Вопрос когда придёт ответка? Надеюсь Вы поняли мой ответ на Ваш провокационный!