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В Азербайджане задержан 18-летний главарь нацбанды, орудовавшей в Санкт-Петербурге

В Азербайджане задержан 18-летний главарь нацбанды, орудовавшей в Санкт-Петербурге

Вместе с ним за границу могли бежать и другие хулиганы. Некоторых участников группировки начали отправлять в СИЗО.

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Комментарии
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Tupoi
Помнится, в середине 70-х ленинградские молодёжные банды держали в страхе приезжих абитуриентов и учащихся ПТУ. Наверное, пришло время ответки.
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11 час.
Зоя Копань
А мне помнится что в этих бывших республиках в 90-е выгоняли русских издевались, убивали, насиловали по кругу приезжие из аулов в их столицу, решив что они стали хуже жить из за русских, и русские настоящие специалисты(не сегодняшние их специалисты что заполонили мою страну), убегали из своих квартир, с чемоданами и побросав годами нажитое, лишь бы  остаться живыми! Вопрос когда придёт ответка? Надеюсь Вы поняли мой ответ на Ваш провокационный!
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10 час.
Зоя Копань
Они наверное хотят им вменить хулиганку, а это далеко не хулиганка  а  бандитизм!
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10 час.

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