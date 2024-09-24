Мы почитали виртуальные учебники истории Киргизии, чтобы понять, откуда растут корни агрессии приезжающих в Россию мигрантов.
"В ТИСКАХ АЛЧУЩЕЙ ИМПЕРИИ": СОРОС ПЕРЕПИСЫВАЕТ УЧЕБНИКИ КИРГИЗОВ И УЧИТ ИХ НЕНАВИДЕТЬ РУССКИХ
Комментарии
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Александр Ширай
А чему удивляться? Как можно относиться к стране, которая в 90-е сама отказалась от своей истории, а от идеологии отказалась ещё раньше?
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Украине бандеровцев назвали "борцами за самостийность" и выпустили на свободу. На российском телевидении рассказали о раскаянии старой бандеровки за убийства своих соседей только за проявление симпатий к советской власти. Они резали шеи серпами или душили шнурками целыми семьями. Спросили у присутствовавшего на передаче ветерана советских спецслужб : "Что нужно делать с бандеровцами?" Он ответил : "Их надо уничтожать ПОГОЛОВНО!"
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6 час.
С
Странник
с идеологией понятно, но когда от истории то отказались?
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4 час.
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