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"В ТИСКАХ АЛЧУЩЕЙ ИМПЕРИИ": СОРОС ПЕРЕПИСЫВАЕТ УЧЕБНИКИ КИРГИЗОВ И УЧИТ ИХ НЕНАВИДЕТЬ РУССКИХ

"В ТИСКАХ АЛЧУЩЕЙ ИМПЕРИИ": СОРОС ПЕРЕПИСЫВАЕТ УЧЕБНИКИ КИРГИЗОВ И УЧИТ ИХ НЕНАВИДЕТЬ РУССКИХ

Мы почитали виртуальные учебники истории Киргизии, чтобы понять, откуда растут корни агрессии приезжающих в Россию мигрантов.

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Комментарии
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Александр Ширай
А чему удивляться? Как можно относиться к стране, которая в 90-е сама отказалась от своей истории, а от идеологии отказалась ещё раньше?
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Украине бандеровцев назвали &quot;борцами за самостийность&quot; и выпустили на свободу. На российском телевидении рассказали о раскаянии старой бандеровки за убийства своих соседей только за проявление симпатий к советской власти. Они резали шеи серпами или душили шнурками целыми семьями. Спросили у присутствовавшего на передаче ветерана советских спецслужб : &quot;Что нужно делать с бандеровцами?&quot; Он ответил : &quot;Их надо уничтожать ПОГОЛОВНО!&quot;
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6 час.
С
Странник
с идеологией понятно, но когда от истории то отказались?
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4 час.

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