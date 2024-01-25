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Путин резко взвинчивает ставки и летит прямо в лапы НАТО. Весь Запад замер в ожидании

Путин резко взвинчивает ставки и летит прямо в лапы НАТО. Весь Запад замер в ожидании

Интересная жизнь с Vera Star Как стало известно, 25 января Владимир Путин планирует посетить Калининград.

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Комментарии
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Сергей Сидоров
ВВП ничего не делает не продумав. Наш Президент мужик что надо!
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Не все, но ооооочень много.
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1 час.
Андрей Сапожников
Только недавно Путин вернулся с Чукотки, где,  наверно решался вопрос строительства моста через Беренгов пролив и присоединения Аляски к России (опыт тем более имеется - Крымский мост), сразу полетел в самую Западную точку - Калининград, чем показал всему миру, что  Североатлантический Гегемон мёртв, что о чём так долго говорил Макрон --&quot; мозг НАТО- мёртв&quot; подтвердилось. Сейчас на Украине мы наблюдаем как отмирает его тело.
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34 мин.

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