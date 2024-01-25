Путин резко взвинчивает ставки и летит прямо в лапы НАТО. Весь Запад замер в ожидании

Андрей Сапожников

Только недавно Путин вернулся с Чукотки, где, наверно решался вопрос строительства моста через Беренгов пролив и присоединения Аляски к России (опыт тем более имеется - Крымский мост), сразу полетел в самую Западную точку - Калининград, чем показал всему миру, что Североатлантический Гегемон мёртв, что о чём так долго говорил Макрон --" мозг НАТО- мёртв" подтвердилось. Сейчас на Украине мы наблюдаем как отмирает его тело.