Народ, вправьте мне мозги, пожалуйста. Я, как это модно называть на форуме, разведенка с прицепом.
Зачем мне мужчина?
Комментарии
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В
Воробей
Я такие негативные явления рассматриваю как результат деятельности жен под влиянием "фрагментации жен". Те просто провоцируют созданием хронически стрессовой ситуации вполне резонное желание мужчин прибегать к мерам разрядки от этого накапливающегося стресса. Семья из безопасной бухты, где нормально можно и следует восстановить силы, в таких случаях превращается в поле битвы, в придачу к необходимости на производстве нести бремя тяжести стресса его. И алкоголь - один из наиболее доступных немедикаментозных средств народной медицины для этого. Да, его специфика такова, что он имеет высокий риск привыкания и создания привязанности к нему.
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2 д.
Дмитрий Бакланов
Мы с тобой говорим одно и то же. Я в этом с тобой согласен.
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2 д.
Вера Федорова
Алкоголизм, понос и золотуха- всё идёт от баб! Всё зло от них, точно☝️😉.
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1 д.
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