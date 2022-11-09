Как это можно: попробуйте отгадать шокирующие достижения из книги рекордов Гиннеса – Тест

Сегодня, 9 ноября, Всемирный день книги рекордов Гиннесса. Чего только не делают люди, чтобы отличиться своими успехами, порой, согласитесь, даже самыми невероятными и вызывающими вопрос "зачем".
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