В КНР снят с должности второй по старшинству после председателя Си командующий Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил ге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Белая Британия» ...
- IV «Осталось несколь...
- Может ли Россия п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым