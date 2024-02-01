WSJ узнала о планах переговорщиков ввести долгосрочное прекращение огня в Газе

Переговорщики со стороны США по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью, при этом в ходе перемирия все пленные будут освобождены в три этапа.
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