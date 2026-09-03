Ученые нашли бактерию кишечника, которая замедляет старение и продлевает жизнь

Исследователи проанализировали данные пожилых людей и обнаружили два основных типа микробиоты кишечника: с преобладанием бактерий bacteroides или prevotella, https://medicalxpress.
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