WSJ узнала о поручении Трампа изучить возможность прекращения помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп после перепалки со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме поручил сотрудникам нацбезопасности проверить возможность временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Украине.
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