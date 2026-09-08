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Курские новости

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Столкновение Су-35С в Курской области, один пилот погиб

Столкновение Су-35С в Курской области, один пилот погиб

Воздушное пространство Курской области за четыре года стало ареной множества авиационных инцидентов — от боевых потерь до технических катастроф.

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