Риторика Киева стала более компромиссной – Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что смена риторики Киева на более компромиссную связана с визитом в украинскую столицу посланников Трампа, а телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа назвал кульминацией раунда дипломатических контактов Москвы и Вашингтона.