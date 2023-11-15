В Москве покажут фильм о подвиге журналистов блокадного Ленинграда

С 14 по 20 ноября в столице проходит XV Московский международный фестиваль «Профессия — журналист». В первый конкурсный день 15 ноября жюри и зрители увидят документальный фильм «Приравнены к хлебу» Ирины Новиковой.
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