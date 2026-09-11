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Царьград

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На закупку экологичных автобусов направят 446 млн рублей

На закупку экологичных автобусов направят 446 млн рублей

Из областного бюджета направлено 446 миллионов рублей на приобретение подвижного состава, работающего на экологичном виде топлива.

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