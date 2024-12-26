Хинштейн: семьям погибших при атаке ВСУ на Льгов выплатят по 1,5 млн рублей

Правительство Курской области выплатит семьям погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льгов 25 декабря по 1,5 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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