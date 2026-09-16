Фигуранты резонансного дела вылетели из зала суда

Мосгорсуд освободил из-под стражи четверых дальнобойщиков, обвинявшихся в перевозке беспилотников для операции «Паутина».
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