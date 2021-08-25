От таких выборов многого не ожидаю. Но голосовать пойду

Любопытно, однакоПолитикаОт таких выборов многого не ожидаю. Но голосовать пойду О прожитом и узнанном На днях нам сообщили о жеребьевке, проходившей в ЦИК. Всё, как всегда.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВНечего на эти выборы ходить зря время терять. Всё равно в ЦИКе нарисуют с потолка в пользу партии "Единая Россия" те цифры, которые им рекомендуют из Кремля.Игорь ВОСТОКОВхохлошумерШабаш!Villi sherbakАвтор. Ну за чем столько букв написал чтобы в конце написать что голосовать будешь за КПРФ. Хотя одну трезвую мысль я от Вас услышал. Мое мнение о Парфенове совпадает с Вашим, а вот в отношении товарища Бондаренко нет. https://e-news.su/humor-styob/393936-nikolaj-bondarenko-protiv-evgenija-popova-kakim-dolzhen-byt-kandidat-v-deputaty-pesnja-o-rossii-moej-mechty.html Я даю Вам ссылочку на типичного представителя парии КПРФ. и кандидата в депутаты товарища Бондаренко. Так себя ведут в комментариях и сторонники КПРФ. Не уважение к собеседники и оскорбления от них так и прут.Марина МорскаяКПРФ клонировалась)))))))))))))))))))VBvladimir bedarevЯ иду на выборы. Онлайн-выборы это узурпация Власти Народа.Комментировать
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