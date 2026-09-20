Посол РФ: в Армении пока не зафиксировали нештатных ситуаций на выборах в ГД

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил, что в ходе организованного в Ереване и Гюмри для граждан России голосования на выборах в Государственную думу пока не зафиксировано никаких нештатных ситуаций.
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