Посол РФ: в Армении пока не зафиксировали нештатных ситуаций на выборах в ГД

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил, что в ходе организованного в Ереване и Гюмри для граждан России голосования на выборах в Государственную думу пока не зафиксировано никаких нештатных ситуаций.