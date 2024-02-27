До свидания, Сёренга: в Астраханской области не будет строиться Город инженеров

Теперь микрорайон в Нариманове рассматривается как драйвер строительства жилья стандарт-класса. Если кто помнит, прошлым августом тогдашний региональный министр строительства и ЖКХ Денис Капралов анонсировал масштабную стройку – возведение жилого микрорайона в Наримановском районе для семей ИТР предприятий-резидентов особой экономической зоны «Лотос».
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