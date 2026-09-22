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Лут назвала перспективы выхода Армении на рынки Европы вопросом конкуренции

Лут назвала перспективы выхода Армении на рынки Европы вопросом конкуренции

Перспективы открытия европейских рынков для Армении является вопросом конкуренции. С такой оценкой 22 сентября выступила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

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