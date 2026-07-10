НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Инициатор установки креста на горе Соловковой добился отмены решения о демонтаже

Инициатор установки креста на горе Соловковой добился отмены решения о демонтаже

Предприниматель из Алтайского края Сергей Полевод, который весной прошлого года самовольно установил поклонный крест на горе в Шебалинском районе Республики Алтай, добился через суд отмены решения части жителей села Камлак о необходимости сноса конструкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии