Инициатор установки креста на горе Соловковой добился отмены решения о демонтаже

Предприниматель из Алтайского края Сергей Полевод, который весной прошлого года самовольно установил поклонный крест на горе в Шебалинском районе Республики Алтай, добился через суд отмены решения части жителей села Камлак о необходимости сноса конструкции.
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