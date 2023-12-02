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Михайлов о турнире сборных: «НХЛ политизирована. Мировой хоккей держится на противостоянии России и Канады. Это две великие хоккейные державы»

– Вы работали на Кубке мира в 1996 году, возглавляя сборную России. Какие ваши соображения о том, что НХЛ в 2025 году планирует провести международный турнир без участия россиян? – Давайте подумаем – те, кто хотят провести Кубок мира сейчас, относятся ли к нам дружественно? Нет.

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