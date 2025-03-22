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«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

При выполнении боевого задания в Краснояружском районе Белгородской области, который беспрестанно атакуют украинские террористы, погиб начальник медицинской службы подразделения "Эспаньола" Иван Николаевич Демидов (позывной Ботокс).

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Комментарии
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Tania Еременко
Как много погибло наших замечательных мужчин и совсем юных парней. Проклятье укронацикам, и чтобы они больше не плодились на земле русской. Скоро ли их перебьём до последнего, как хочет Европа с гаденькой англичанкой? Скорее бы.
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13 час.
Надежда Петракова
Пусть земля ему будет пухом🙏Герой погиб😥А потому Россия должна победить и не идти ни на какие компромиссы с врагом! Вечная память герою! И смерть нашим врагам! 🔥
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12 час.
Геннадий Хрипунов
Чем больше уничтожат наши войны нацистов со всего Мира, тем Мир быстрей очистится от этих холуёв и выродков которых родили дебилы родители. Это будет отомщение не только за наших войнов погибших, но и за погибших детей, стариков и женщин .
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6 час.
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