При выполнении боевого задания в Краснояружском районе Белгородской области, который беспрестанно атакуют украинские террористы, погиб начальник медицинской службы подразделения "Эспаньола" Иван Николаевич Демидов (позывной Ботокс).
«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Как много погибло наших замечательных мужчин и совсем юных парней. Проклятье укронацикам, и чтобы они больше не плодились на земле русской. Скоро ли их перебьём до последнего, как хочет Европа с гаденькой англичанкой? Скорее бы.
Ответить
13 час.
Надежда Петракова
Пусть земля ему будет пухом🙏Герой погиб😥А потому Россия должна победить и не идти ни на какие компромиссы с врагом! Вечная память герою! И смерть нашим врагам! 🔥
Ответить
12 час.
Геннадий Хрипунов
Чем больше уничтожат наши войны нацистов со всего Мира, тем Мир быстрей очистится от этих холуёв и выродков которых родили дебилы родители. Это будет отомщение не только за наших войнов погибших, но и за погибших детей, стариков и женщин .
Ответить
6 час.
Свежие комментарии