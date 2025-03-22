«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

Tania Еременко Как много погибло наших замечательных мужчин и совсем юных парней. Проклятье укронацикам, и чтобы они больше не плодились на земле русской. Скоро ли их перебьём до последнего, как хочет Европа с гаденькой англичанкой? Скорее бы.

Надежда Петракова Пусть земля ему будет пухом🙏Герой погиб😥А потому Россия должна победить и не идти ни на какие компромиссы с врагом! Вечная память герою! И смерть нашим врагам! 🔥