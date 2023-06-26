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Сектор логистики Китая демонстрирует устойчивый рост

Сектор логистики Китая демонстрирует устойчивый рост

Сектор логистики Китая достиг 347,6 трлн юаней (48,6 трлн долларов США) в прошлом году, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении, что свидетельствует об устойчивом росте логистического сектора Китая, согласно недавнему отчету Министерства торговли.

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