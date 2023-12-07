Мошенники устраивают фейковые новогодние розыгрыши

Правоохранители рассказали о новой мошеннической схеме. Перед новогодними праздниками жителям страны начали поступать предложения об участии в розыгрышах билетов на концерты звезд и другие массовые мероприятия, сообщило информагентство RuNews24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии