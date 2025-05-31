В Приморском крае рассмотрено дело о торговле детьми

Восьми медицинским работникам был утвержден обвинительный приговор о торговле новорожденными детьми. Об этом 31 мая сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-каналеГруппа врачей незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую ложную информацию о бесплодии пациентов.