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Царьград

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В Алматы 90 спасателей ищут туриста, пропавшего после подъёма на Шымбулак

В Алматы 90 спасателей ищут туриста, пропавшего после подъёма на Шымбулак

В Алматы с 29 сентября ищут 71-летнего гражданина Южной Кореи, который накануне поднялся на «Шымбулак» и решил спускаться в город в одиночку, но в гостиницу не вернулся.

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