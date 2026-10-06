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Курские новости

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Проверка системы оповещения населения России перенесена на 9 октября

Проверка системы оповещения населения России перенесена на 9 октября

Проверка готовности системы оповещения населения в России пройдет 9 октября в 10:40 утра с включением устройств и замещением эфира теле- и радиоканалов.

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