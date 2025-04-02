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Царьград

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Прокуратура России обеспечивает бесперебойные поставки оружия для СВО

Прокуратура России обеспечивает бесперебойные поставки оружия для СВО

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о мерах для стабильных поставок оружия в войска в рамках СВО. Прокуроры обеспечивают проверку оборонных предприятий и помощь жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, гарантируя выплаты и помощь.

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