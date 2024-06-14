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Зеленский: США обязались передать Украине "эскадрильи истребителей"

Зеленский: США обязались передать Украине "эскадрильи истребителей"

REUTERS/Elizabeth Frantz Подписанное между США и Украиной соглашение в области безопасности подразумевает, что Киев получит системы ПВО Patriot и самолеты, заявил в ходе пресс-конференции лидер киевского режима Владимир Зеленский.

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