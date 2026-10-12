Христофору: хамство Зеленского в адрес Трампа грозит ему потерей власти

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что резкие высказывания Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа могут иметь серьезные политические последствия для украинского лидера.
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