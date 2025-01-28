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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Юве» Джунтоли хочет подписать Осимхена на замену Влаховичу (La Gazzetta dello Sport)

Ранее сообщалось, что сербский форвард покинет клуб, если не продлит контракт, истекающий летом 2026 года.

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