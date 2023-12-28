Банк России отменит комиссию за переводы через СБП

Новый лимит переводов самому себе начнёт действовать с 1 мая 2024 года. Центральный Банк России принял решение отменить комиссии для банков за переводы между гражданами через Систему быстрых платежей (СБП).
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