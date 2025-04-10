Скотомогильник в алтайском селе доверху набили тушами, пролежавшими три месяца в поле

Жители села рядом со скотомогильником боятся инфекций, однако власти утверждают, что "никакой заразы там нет" Туши павшего скота, которые ранее лежали у села Маяк в Чарышском районе, перевезли на скотомогильник в селе Озерки.
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