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Тульские новости

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В Туле утвердили план мероприятий к 80-летию Победы

В Туле утвердили план мероприятий к 80-летию Победы

В областной столице запланировано множество мероприятий, включая Парад Победы, праздничный концерт, торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам на площади Победы».

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