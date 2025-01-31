В Туле утвердили план мероприятий к 80-летию Победы

В областной столице запланировано множество мероприятий, включая Парад Победы, праздничный концерт, торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам на площади Победы».
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