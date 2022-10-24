Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Около 70 ресторанов KFC в России откроются под брендом Rostic's

Около 70 ресторанов KFC в России откроются под брендом Rostic's

Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.

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