Около 70 ресторанов KFC в России откроются под брендом Rostic's

Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.
Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.
Свежие комментарии