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На CBS заявили о доказательствах причастности РФ к случаям "гаванского синдрома"

На CBS заявили о доказательствах причастности РФ к случаям "гаванского синдрома"

Журналисты телеканала CBS News утверждают, что существуют доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Ну а что сразу мы то? Может просто кокс был некачественный 😂
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