На CBS заявили о доказательствах причастности РФ к случаям "гаванского синдрома"

Журналисты телеканала CBS News утверждают, что существуют доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту.
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