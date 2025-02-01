Сенатор Карасин заявил, что массированные удары по ВПК Украины приносят плоды

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что массированные ракетные удары по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины приносят свои плоды.
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