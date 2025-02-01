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Сенатор Карасин заявил, что массированные удары по ВПК Украины приносят плоды

Сенатор Карасин заявил, что массированные удары по ВПК Украины приносят плоды

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что массированные ракетные удары по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины приносят свои плоды.

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