Водители такси и курьеры, которые выполняют заказы через экосистему «Яндекса», сообщают о том, что не могут вывести средства из приложения «Яндекс про» за выполненную работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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