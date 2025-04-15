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Петербургский дневник

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В Госдуме сообщили о поддельных Wi-Fi-сетях, замаскированных под официальные

В Госдуме сообщили о поддельных Wi-Fi-сетях, замаскированных под официальные

Об этом рассказал депутат Антон Немкин Использование публичных Wi-Fi-сетей несёт серьёзные риски, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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