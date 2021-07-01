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В Крыму будут моментально определять пьяных водителей

В Крыму будут моментально определять пьяных водителей

У ГИБДД в 2022 году появятся приборы для моментального определения пьяных водителей. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаил Черников, передаёт корреспондент "Вести Крым".

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