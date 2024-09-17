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"Несмотря на проделанную работу новым министром обороны, необходимо наводить порядок не только в головной части МО России по направлениям административной, хозяйственной и финансовой деятельности, но и в органах военного управления войсками"

"Несмотря на проделанную работу новым министром обороны, необходимо наводить порядок не только в головной части МО России по направлениям административной, хозяйственной и финансовой деятельности, но и в органах военного управления войсками"

Спустя чуть больше месяца после начала вторжения регулярных войск Украины на территорию Курской области, Армия России смогла подтянуть достаточные резервы для начала контрнаступательных действий на западном участке вклинения противника, решительным натиском сократив зону контроля противника, полоса контрнаступления составила до 20 км, глубина продвижения ВС России - до 13 км.

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