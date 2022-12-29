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Тер Стеген станет четвертым капитаном «Барселоны», вероятно. Голосование пройдет в ближайшее время (As)

Тер Стеген станет четвертым капитаном «Барселоны», вероятно. Голосование пройдет в ближайшее время (As)

Марк-Андре тер Стеген может стать четвертым капитаном «Барселоны». Как сообщает As, в «Барселоне» в ближайшие дни выберут четвертого капитана.

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