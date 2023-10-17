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Определились 9 из 24 участников Евро-2024

Определились 9 из 24 участников Евро-2024

В октябре отборочных матчей больше не будет, два последних тура пройдут с 16 по 21 ноября. Сборная Англии, обеспечившая себе путевку на Евро после победы над итальянцами со счетом 3:1, стала 9-й командой-участницей финального турнира – после Франции, Португалии, Бельгии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии и Германии (страна-организатор).

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