Киев взял на вооружение политику нацистов в отношении коренных народов России

А что вы хотели от жидобандеровца?????

ЛН

Леонид Никоноров

Она у них никогда не прекращалась!!! Спасибо Хрущёву, который всю эту мразь амнистировал, а Штаты " подкормили " морально и психологически, включая молодёжь и детей!!!