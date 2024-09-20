Киев взял на вооружение политику нацистов в отношении коренных народов России

В конце августа 2023 года на Украине была создана специальная временная комиссия по работе с коренными народами Российской Федерации.
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