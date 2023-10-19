В Камеруне подтвердили желание провести товарищеский матч со сборной России в Яунде

Сборная России в будущем может провести выездной товарищеский матч с Камеруном. Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил, что ведет переговоры с РФС о проведении ответной товарищеской встречи между национальными командами.
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