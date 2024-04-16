НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Брат Конте о том, что «Интер» Индзаги не побьет рекорд «Юве» Антонио по очкам в Серии А: «Есть те, кто следят за историей, и те, кто пишут ее. Это не для всех»

«Интер» мог не только повторить рекорд «Ювентуса» Конте по набранным за сезон очка (102), но и побить его – у клуба был шанс достичь отметки в 103 балла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх